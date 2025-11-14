El Banco Nacional de Panamá desembolsará B/.17.9 millones en ahorros navideños

El Banco Nacional de Panamá informó que desembolsará un total de B/. 17.9 millones en concepto de ahorros navideños. Según el banco, “esta cifra representa un aumento del 21% en comparación con el año pasado, es decir, B/. 3.0 millones más”.

Los desembolsos se harán en los primeros días del mes de diciembre.

El banco destacó que “este año se registraron 33,772 cuentas de ahorro de navidad, lo que refleja un incremento del 22% con respecto a las cuentas abiertas en 2024. Este crecimiento demuestra la creciente confianza de los clientes en los productos de ahorro del banco”.

En este sentido, el banco estatal recalcó que promueven “un ahorro constante y accesible, que se convierte en un respaldo útil en diciembre. El dinero ahorrado no solo beneficia al cliente, sino que también se reintegra al ciclo económico, impulsando el desarrollo del país”, destacó la institución bancaria”.