Disponen de B/.40 millones para indemnizaciones

Tras el refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República para la construcción del Teleférico de San Miguelito, la empresa Metro de Panamá, S.A. está a la espera de la documentación correspondiente para emitir la orden de proceder, según informó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

“Con el refrendo, el próximo paso es la emisión de la orden de proceder por parte del Metro de Panamá. Esperamos recibir la documentación esta semana, una noticia anhelada por muchos residentes de San Miguelito, quienes hoy sufren por el transporte. Se trata de una alternativa moderna y muy segura que ya se ha desarrollado en otros países; ojalá lo tengamos listo a finales de 2028, cumpliendo los 24 meses proyectados en el pliego”, señaló Orillac.

El ministro subrayó que el proyecto iniciará obras a finales de 2026 o principios de 2027, generando empleo local y transferencia de conocimiento: “Le hemos pedido a la empresa que genere plazas de trabajo en San Miguelito, las cuales se mantendrán a futuro para la gestión y operación del sistema”. Agregó que se prevé que esta sea solo la primera línea, “ya que con seguridad el proyecto generará la necesidad de habilitar líneas adicionales en el distrito”.

Según ingenieros del Metro de Panamá, la obra comenzará con la fase de diseño, estudios geotécnicos, así como el levantamiento y reubicación de servicios públicos. El pliego establece que la primera etapa se concentrará en la estación Cincuentenario, donde se construirá la infraestructura de intercambio que alimentará de pasajeros al sistema.

El contrato fue adjudicado a la empresa Doppelmayr Panamá Corp. por B/.255,163,788.03 e incluye una partida complementaria de B/.40 millones para la gestión predial, adquisición de terrenos, indemnizaciones y liberación de servidumbres, en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).