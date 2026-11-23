La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) ha atravesado un segundo semestre marcado por atrasos salariales, protestas y gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para conseguir los recursos necesarios para cubrir su planilla.

La situación está vinculada a las reducciones presupuestarias de los últimos años, que limitaron los recursos disponibles para cubrir la planilla. A finales de agosto quedó pendiente el pago de la segunda quincena de ese mes. El 31 de agosto asumió la nueva administración y, para el 4 de septiembre, alrededor de 2,000 trabajadores aún esperaban sus salarios.

El 16 de septiembre, la universidad anunció un acuerdo con el MEF para gestionar fondos hasta diciembre. Como parte de las medidas de contención presupuestaria, planteó reducir gastos de representación y sobresueldos, eliminar direcciones y subdirecciones y restringir otros gastos administrativos. A finales de septiembre, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó un traslado de B/.7.7 millones para pagar tres quincenas pendientes: la segunda de agosto y las dos de septiembre.

El 9 de noviembre, docentes, administrativos y estudiantes protestaron por los atrasos, con cierres de los accesos a la universidad y de la vía Interamericana.

El 18 de noviembre, la Comisión de Presupuesto aprobó otro traslado por B/.8,039,191 para cubrir la segunda quincena de octubre y las dos de noviembre.