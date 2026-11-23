<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El 21 de diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato aprobado mediante la Ley 9 de 1997. Seis años después se discute y aprueba un nuevo contrato Ley, que también fue declarado inconstitucional el 27 de noviembre de 2023. El Ejecutivo decidió ordenar el cierre del proyecto minero. El 30 de mayo de 2025, el MICI ordenó ejecutar un plan de preservación y mantenimiento de la mina. el 4 de junio de 2026, el gobierno conformó un equipo para decidir su futuro. El 16 de noviembre se ordena iniciar las conversaciones.