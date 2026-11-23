Hoy inician las conversaciones entre el gobierno nacional y la empresa Minera Panamá para explorar un acuerdo que “genere los mayores beneficios para el país”.

Las conversaciones evaluarán la reactivación de la actividad minera, condicionada a beneficios reales para Panamá, la generación de miles de empleos exclusivamente para panameños y la finalización de todos los procesos arbitrales contra el país. También se exigirá el control y registro abierto de los materiales extraídos y el uso responsable del agua. El Ejecutivo indicó que como condición central, cualquier acuerdo deberá incluir un plan de cierre ordenado, verificable y definitivo de la mina, financiado por la empresa.

El ministro Julio Moltó, detalló que el equipo negociador estará integrado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). Además, contará con el apoyo de expertos internacionales de países con experiencia minera, como Chile y Perú.

Moltó aclaró que las conversaciones no implican una reapertura de la mina y precisó que el objetivo es evaluar una operación limitada. “No se ha aprobado absolutamente nada, ninguna reapertura. Lo que vamos a empezar a estudiar es generar una operación limitada que garantice un cierre final sin prórroga”.

Según Moltó se busca eliminar “el peso de más de 27,000 millones de dólares en arbitrajes y bajo estrictos controles ambientales”.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, señaló que “las conversaciones necesariamente se extiendan durante un periodo prolongado, como ocurrió con la negociación del contrato minero anterior”.

Asimismo comentó que “las negociaciones deberán respetar la Constitución y el fallo de la Corte Suprema, garantizar altos estándares ambientales y mayores beneficios económicos para el país”.

Chapman explicó que “el objetivo es explorar una reactivación temporal que permita financiar el cierre definitivo de la mina, sin prórrogas ni costos para el Estado”.