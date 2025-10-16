Déficit presupuestario de EEUU cae ligeramente pese a aumento de ingresos por aranceles

El déficit presupuestario de Estados Unidos se redujo ligeramente durante el último año a pesar de un fuerte aumento de los ingresos por las altas tarifas arancelarias impuestas por el presidente Donald Trump, según datos del Departamento del Tesoro difundidos este jueves.

El déficit total disminuyó 2% durante el año fiscal 2025 que terminó en septiembre, situándose en 1,775 billones de dólares, 41.000 millones menos que en 2024.

Los ingresos por aranceles aumentaron más del doble (142%), alcanzando 202.000 millones de dólares, contra 84.000 millones el año anterior. Según el Departamento del Tesoro se trata de un “récord”.

Los notables ingresos por aranceles fueron insuficientes para reducir fuertemente el déficit.

Según el Tesoro de Estados Unidos, el déficit del gobierno federal representaría el 5,9% del producto interno bruto (PIB) en 2025, en comparación con el 6,3% en 2024. Se trata de una estimación, al no haberse publicado aún los datos del PIB para el período.

Trump ha impuesto aranceles generalizados a los socios comerciales de Estados Unidos y dirigido impuestos específicos a ciertos sectores como el acero, el aluminio y los automóviles.

De acuerdo a los datos divulgados este jueves, los impuestos pagados por individuos aumentaron 6% durante el año, pasando de 3,3 a 3,5 billones de dólares.

Por el contrario, los impuestos corporativos brutos recaudados disminuyeron un 14%, situándose en 486.000 millones de dólares.