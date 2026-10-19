Cototo: empeño chiricano que ofrece un chocolate artesanal de primera categoría

Con 26 años de edad, Cristopher Batista lidera, junto a su familia, Cototo Cacao & Chocolate, un emprendimiento chiricano dedicado a la transformación artesanal del cacao nacional en chocolates y sus derivados, utilizando materia prima proveniente de fincas de Bocas del Toro.

“Decidimos emprender porque vimos una oportunidad de darle mayor valor al cacao panameño, transformándolo en productos que las personas pudieran disfrutar en su día a día. Nos interesaba trabajar con una materia prima nacional y crear una marca que representara la calidad de nuestros recursos”, explicó Batista. El proyecto, que procesa el grano artesanalmente en Chiriquí, elabora cacao en polvo, ‘nibs’ tostados, pasta, manteca y barras de chocolate. “Nuestra filosofía es ofrecer cacao en su forma más natural, sin añadir ingredientes innecesarios y conservando sus características propias”, señaló.

Precios: barra de cacao 100% (40 g) a B/. 3.00, barra al 75% de cacao (40 g) a B/.3.00, barra con leche (40 g) a B/.3.00, barra con mango (40 g) a B/. 3.50, cacao en polvo (200 g) a B/.6.00 y nibs tostados (200 g) a B/. 7.50. Contacto: Instagram: @cototochocolate.pa, WhatsApp: 6523-3268, Yappy: 6314-0436. Entregas en David y envíos a nivel nacional.

Para Cristopher, lo más difícil de emprender fue asumir múltiples tareas con recursos limitados: “Uno no solo debe aprender a elaborar un buen producto, sino también a venderlo, promocionarlo, administrar el dinero y atender a los clientes. Al principio es necesario ganarse la confianza del público”, afirmó.

Lo que hace original a Cototo es el control total del proceso y el respeto por la materia prima. “No buscamos ofrecer solamente chocolate, sino acercar a las personas al verdadero sabor del cacao. Nos caracteriza la sencillez: que la calidad del grano sea la protagonista”, indicó.

Su principal logro ha sido construir una comunidad de clientes fieles y llevar sus productos a diferentes puntos del país. A mediano plazo, busca aumentar la capacidad de producción, incorporar maquinaria más eficiente y ampliar su presencia nacional, con miras a la exportación. Si tuviera que definir su marca, en una palabra, elige “autenticidad”. “Queremos que cada producto refleje lo que somos: cacao panameño, trabajo artesanal y una propuesta que respeta la esencia de esta materia prima”, concluyó.