Continúa proceso para otorgar permisos de venta en fiestas patrias

La Alcaldía de Panamá inició la segunda fase del proceso de asignación de permisos a microempresarios, para venta de mercancía seca y alimentos en las rutas del desfile de fiestas patrias de este 3 y 4 de noviembre.

Los pequeños comerciantes asistieron a la cita, para la entrega de la documentación y pago de los trámites correspondientes y fueron atendidos en el edificio Hatillo, por personal de las direcciones de Servicios a la Comunidad y Legal y Justicia.

La Alcaldía de Panamá ha programado otorgar 130 cupos para la actividad. El proceso culminará el próximo 28 de octubre cuando se entreguen los respectivos permisos.