CONATO y CoNEP instalan Mesa de Diálogo Permanente para impulsar empleo y productividad

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) anunciaron este 1 de octubre la conformación de una Mesa de Diálogo Permanente, orientada a fortalecer los lazos de comunicación y colaboración entre el sector laboral y el empresarial. El acuerdo fue presentado por Boris Quesada, Gabriel Diez Montilla y Raúl Montenegro Vallarino, como voceros de las dos organizaciones con mayor representación en ambos sectores.

El espacio tendrá como objetivo discutir, “en el marco del respeto mutuo”, estrategias para mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral, potenciar la productividad y la competitividad, así como promover la incorporación de panameños a la fuerza de trabajo mediante empleos decentes, informó el CoNEP, en un comunicado. Entre sus ejes de acción destacan: fomentar el trabajo productivo, perfeccionar la capacitación técnica, reducir la conflictividad laboral mediante un diálogo preventivo, estimular la formalización del empleo, elevar la productividad sin vulnerar derechos adquiridos, garantizar la seguridad y salud en el trabajo, y formular propuestas de políticas públicas consensuadas.

De acuerdo con ambas agrupaciones, la iniciativa busca consolidar el diálogo bipartito y tripartito, adecuar la oferta educativa a las demandas actuales del mercado y contribuir al fortalecimiento de los sistemas de seguridad social. De concretarse los acuerdos, los resultados previstos apuntan a una mayor generación de empleo formal, la reducción de la informalidad, el incremento de la competitividad y la definición de una hoja de ruta conjunta para políticas públicas que favorezcan la calidad de vida y la estabilidad social en todo el país.