Centros comerciales preparan ofertas por el pago del décimo

Los centros comerciales se preparan para recibir a un mayor número de compradores en las distintas tiendas que ofrecen descuentos y promociones por el pago el décimo tercer mes.

Los comerciantes aseguran que para estas fechas se estima un aumento de entre un 12% y un 30% en el tráfico de las personas que visitan los malls, especialmente para el fin de semana.

Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), indicó que “los centros comerciales están listos para recibir a miles de visitantes”.

Sánchez agregó que “nuestros comercios han reforzado sus vitrinas, incrementando inventarios, han preparado descuentos atractivos, promociones especiales y beneficios que van desde combos hasta facilidades para compras de mayor valor”. Además, “cada mall ha diseñado eventos y producciones para quienes nos visiten”.

La Líder de APACECOM, dijo que “estimamos un incremento de entre un 12% y un 15% en la afluencia, especialmente el fin de semana posterior al pago. Es un momento en el que las familias panameñas aprovechan para comprar, disfrutar y compartir”.

En tanto, Thelma Chang, gerente de mercadeo de Westland Mall, en Panamá Oeste, manifestó que “nosotros estamos en comunicación con los comercios y su mayoría tiene ofertas de diferentes porcentajes de descuento”.

Chang comentó que “para el público que visite el centro comercial durante el fin de semana, va a haber un ticket que va a estar pegado en las fachadas de la tienda, donde indican quiénes son nuestras tiendas participantes en las promociones y descuentos”.

“Consideramos que para estos días podremos tener un aumento del tráfico de personas en el mall de un 20% a un 30%”, detalló Chang.

Por su parte, Erick Zamora, gerente de Megamall, afirmó que “las expectativas son altas, se espera que haya una afluencia concurrida en los centros comerciales”.

Zamora aseguró que “a diferencia de los anteriores décimos, este se ha comportado diferente porque las personas aprovechan para realizar compras menos específicas”. Añadió que “la economía ha estado un poco contraída en los últimos meses y también hemos visto que los descuentos son menores en esta ocasión, pero la invitación es que se aproveche, compare precios y si puede que se utilice el beneficio que los comercios están brindando”.