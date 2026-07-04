Centro Bancario Internacional consolida fortaleza financiera con liquidez de 60%

El Centro Bancario Internacional mantiene una sólida posición financiera con altos niveles de liquidez y solvencia, además de crecimiento sostenido en crédito y depósitos, según el Informe de Actividad Bancaria de mayo de 2026 divulgado por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Al cierre del período, el índice de liquidez del Centro Bancario Internacional se ubicó en 60% y el índice de adecuación de capital alcanzó 16.04%, superando ampliamente los mínimos regulatorios de 30% y 8%.

Estos indicadores reflejan la capacidad del sistema para enfrentar escenarios de tensión y continuar con la intermediación financiera.

La cartera crediticia neta totalizó USD 102,191.2 millones con un crecimiento interanual de 3.7%, equivalente a USD 3,685.2 millones adicionales.

El impulso provino principalmente del segmento externo, que aumentó USD 3,472.3 millones o 9.71% hasta USD 39,234.5 millones, mientras la cartera interna creció USD 212.9 millones o 0.34% alcanzando USD 62,956.7 millones.

Los activos del Centro Bancario Internacional sumaron USD 167,440.4 millones, un alza de 6.8% interanual, y los depósitos llegaron a USD 121,090.3 millones con un incremento de 7.4%, destacando los depósitos externos con un aumento de USD 4,827.4 millones o 10.74%.

El desempeño se da en un entorno macroeconómico favorable, con el Índice Mensual de Actividad Económica, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, registrando un crecimiento acumulado cercano al 5% e inflación contenida.

La Superintendencia de Bancos de Panamá destacó que el fortalecimiento del marco prudencial, con el colchón de conservación de capital y el colchón para bancos de importancia sistémica, refuerza la capacidad del sistema para absorber pérdidas y mantener la intermediación.

El Informe de Actividad Bancaria completo está disponible en el sitio web de la Superintendencia de Bancos de Panamá.