$!Cámaras se unen para conformar la coalición Pro-Turismo Coclesano

Hoy se realizará el foro de actualización turística titulado “El Impacto del Aeropuerto de Río Hato como principal activo turístico de Coclé”. El encuentro se llevará a cabo en The Buenaventura Golf & Beach Resort, organizado por las Cámaras de Turismo de la Riviera Pacífica, El Valle de Antón y Coclé.

La entidad indicó que el encuentro tiene el propósito de potenciar el uso del Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez en Río Hato como eje estratégico para incrementar la llegada de visitantes a través de vuelos internacionales y nacionales, y consolidar a Coclé como un destino turístico competitivo y sostenible en la región.

El evento contará con la participación de autoridades gubernamentales, empresarios, operadores turísticos, académicos y líderes comunitarios, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y el CEO de Houston Airport System, Agustín Arellano, concesionario de varios aeropuertos en Latinoamérica.

Durante la jornada, se realizarán exposiciones sobre la actualidad operativa del Aeropuerto de Río Hato, intervenciones de autoridades nacionales e internacionales y un conversatorio entre presidentes de cámaras de turismo locales. Además, anunciarán la conformación de la Coalición Pro-Turismo Coclesano, como esfuerzo articulado para fortalecer la competitividad turística de la provincia.

El gremio señaló que esta iniciativa busca contribuir al desarrollo sostenible de la región y atraer mayor inversión vinculada al turismo.