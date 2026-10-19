Cámara taiwanesa se activa para ayudar

En medio de la emergencia nacional por el terremoto del 9 de octubre, la Cámara Taiwanesa de Comercio en Panamá se reactivó con una acción solidaria. El gremio, constituido hace 29 años, en 1997, anunció la donación de una vivienda dentro del programa de 6,000 casas modulares impulsado por la Alcaldía de Panamá para los damnificados del sismo. Se trata del modelo “Chantin No. 3”, gestionado en coordinación con el alcalde Mayer Mizrachi.

La organización agrupa actualmente a 21 miembros activos de una comunidad estimada en 200 taiwaneses. “Queremos ayudar a nuestros paisanos y a Panamá. Somos panameños igual que todos”, explicó Robert Lu, presidente del gremio, quien tiene 32 años de vivir en el país. Lu detalló que la iniciativa nació tras el anuncio municipal: “Fue mi idea apoyar a Mayer a hacer algo. Nosotros tenemos contactos y, cuando se publicó lo de las 6 000 casas, decidimos donar una. Eso es todo”.

La Cámara es un grupo de ayuda mutua. Para ingresar, los únicos requisitos son ser taiwanés, mayor de edad y ser aceptado por votación de los miembros; no se exige tener un negocio. Mantienen un fondo común y se reúnen periódicamente para organizar actividades y respaldarse entre paisanos.

Históricamente, la mayoría de sus miembros llegó por negocios a la Zona Libre de Colón, dedicándose a la compra y venta de mercancía variada.

Hoy, la mayor parte reside entre la Ciudad de Panamá y Colón, con presencia puntual en Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí. Además del comercio zonal, hay socios dedicados a la venta al detal, distribución de combustible, hotelería y restaurantes. Otras empresas taiwanesas con presencia relevante en el país —aunque no son miembros formales— son las navieras Evergreen y Yang Ming Shipping, así como Mega International Commercial Bank (Megabank), ubicado en la avenida Balboa.