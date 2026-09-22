Café panameño de alta gama se ofertará desde $400 el kilo en subasta mundial

La Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP) ofertará 50 lotes de café de alta gama, de 15 kilogramos cada uno, los mejores calificados en la XXX edición de la Cata Internacional del Best of Panama (BOP), en la esperada subasta electrónica anual.

La plataforma electrónica abrirá las pujas el 23 de septiembre de 2026, a partir de las 6:00 p.m., hora local de Panamá, y el 24 de septiembre a las 12:00 a.m. en Londres, 2:00 a.m. en Arabia Saudita, 3:00 a.m. en Emiratos Árabes Unidos, 7:00 a.m. en Shanghai y 9:00 a.m. en Australia.

La subasta comenzará con un precio base de 400 dólares por kilogramo para los Geishas Lavados y Naturales, mientras que para los Varietales será de 100 dólares por kilogramo. En total, serán ofertados 40 lotes de café Geisha y 10 lotes de Varietales, que suman 750 kilogramos, confirmó la organización.

Los cafés serán ofertados en orden de puntuación por categoría. La puja comenzará con los Geishas Lavados, cuyo lote Torre de Elida Estate Coffee, de la familia Lamastus, obtuvo 96,25 puntos en la XXX edición del BOP, la máxima calificación del certamen internacional. Los 20 lotes de Geishas Lavados tienen puntuaciones entre 92,50 y 96,25 puntos.