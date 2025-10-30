CAF prevé hacer permanente ‘el Davos en Panamá’ para impulsar inversión en la región

El presidente de la CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) Sergio Díaz-Granados anunció que prevé hacer permanente en Panamá el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, destacando el rol central de Panamá en la reactivación económica regional.

Las palabras de Díaz-Granados se dieron durante la conferencia de prensa de los jueves del presidente José Raúl Mulino, y el rol que jugará en el próximo Foro Económico de América Latina y El Caribe, que se celebrará en esta capital los días 28 y 29 de enero de 2026. Díaz-Granados enfatizó que el foro es una acción para toda América Latina desde Panamá.

“La idea, como lo mencioné en enero de este año, es hacerlo aquí permanente. Gracias a su gestión (Presidente), hemos logrado en estos últimos meses recorrer casi 15 países de América Latina, hablar con el sector privado y consolidar esta cita en Panamá”, apuntó, al tiempo que destacó las ventajas competitivas de clase mundial: su conectividad, la hotelería y el centro de convenciones.

Estas “piezas” o ventajas de Panamá le permiten a la CAF, como un banco en la región, construir este punto de encuentro anual para mover las inversiones.

Reiteró que los esfuerzos del presidente Mulino y su gobierno para promover el foro de 2026, invitando a más presidentes y ministros de la región, así como al sector privado, consolidan a Panamá como un “hub” de promoción de inversión de América Latina y el Caribe. Se espera la asistencia de importantes figuras de la región, incluido el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva.

“Queremos que la cita anual en Panamá se convierta, como usted lo dijo, presidente Mulino, en el Davos de América Latina y el Caribe. Y eso es gracias al liderazgo de su gobierno y de sus ministros, que han arropado y abrazado esta idea para sacarla adelante”, acotó Díaz-Granados.

Además, anunció que la CAF tiene previsto inaugurar el edificio de su sede en Panamá en marzo de 2027.Por su parte, el presidente Mulino agradeció el respaldo de la CAF a proyectos nacionales, como el Saneamiento de Panamá, y agregó que también ha conversado con altos ejecutivos de la banca internacional, entre ellos Citibank, quienes han venido al país para entender, de primera mano, lo que se está haciendo en Panamá.

“Fue muy positiva (la reunión), están impresionados de los avances, de la proyección y, sobre todo, de la manera como estamos conduciendo nuestra economía, nuestra disciplina fiscal, para poder rendir frutos a cortísimo plazo y dar muestra de que somos un país responsable y que aquí no estamos para malbaratar recursos, sino para invertirlos en cosas que se necesitan y son importantes”, añadió.

El mandatario concluyó resaltando el momento positivo que vive el país, citando el interés de grupos como Ficohsa.

“Ayer participé en INCAE de una reunión regional del Grupo Ficohsa, con presencia en seis países de la región, incluyendo Estados Unidos, que no es región, y la visión que tiene de nuestro país y el interés de promover más negocios, más inversión, atraer más cosas buenas a Panamá. Lo importante es que estamos bien. Estamos en un nivel de moda positiva. Panamá es noticia hoy. Buena noticia”, expresó el presidente Mulino.