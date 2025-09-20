Bananera Chiquita inicia recontratación de trabajadores despedidos en Panamá

La multinacional bananera Chiquita Brands comenzó a recontratar a los trabajadores que despidió tras cesar sus operaciones en Panamá hace tres meses por una huelga, anunciaron este viernes las autoridades panameñas.

Estas recontrataciones ocurren después de que los directivos de la compañía y el presidente panameño, José Raúl Mulino, llegaran a un acuerdo a finales de agosto para el retorno de la bananera al país centroamericano.

Chiquita cerró a finales de mayo su planta de Changuinola, en la provincia caribeña de Bocas del Toro, y despidió a más de 6.000 trabajadores, en medio de una huelga que semiparalizó durante semanas esa región panameña.

"El ministerio hasta el día de ayer (jueves) registraba un aproximado de 500 contratos (...) nos complace mucho, son más de 500 familias que están retomando a sus labores", dijo a periodistas la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.

Según el acuerdo entre Chiquita y el gobierno panameño, la empresa contratará cerca de 3.000 trabajadores en una primera fase, principalmente para limpieza y mantenimiento de las fincas, y 2.000 adicionales en una segunda etapa para la producción.

"Este reinicio es una cosa importante, aquí se está invirtiendo muchísimo dinero", afirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante una visita a las plantaciones este viernes.

Bocas del Toro, con más de 100.000 habitantes, vive principalmente del turismo y el banano. Esta fruta es el primer producto de exportación de Panamá, y representó el 12% de las ventas al exterior en los primeros cinco meses de este año, según cifras oficiales.

"Probablemente entre el mes de diciembre y el mes de enero ya comencemos a exportar", indicó Moltó.

Los trabajadores bananeros iniciaron el 28 de abril una huelga en contra de una reforma de las pensiones que les quitó algunos beneficios, que posteriormente les fueron restituidos tras un acuerdo con el gobierno panameño.

Durante las protestas, que se alargaron hasta finales de junio, los trabajadores bloquearon rutas en más de cuarenta puntos en Bocas del Toro, lo que causó desabastecimiento de productos básicos en esa provincia.

El gobierno dijo que Chiquita invertirá 30 millones de dólares para reactivar la producción de banano en 5.000 hectáreas para la exportación.