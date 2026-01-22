Bajas ventas y costos de producción impactan a productores de sandía

Las bajas ventas, dificultades para comercializar el rubro, el mal estado de las vías y los altos costos de producción, son las principales situaciones que afectan a los productores de sandía del distrito de Calobre, en la provincia de Veraguas.

Agricultores consultados por Metro Libre señalaron que una de las principales soluciones podría ser que las autoridades les habiliten un espacio fijo en Merca Panamá, como alternativa para fortalecer la comercialización de este alimento.

Explicaron que el costo para producir la sandía asciende a B/.3,600 por hectárea, mientras que el quintal se comercializa en B/.20.00 y el precio por unidad oscila entre B/.1.00 y B/.4.00.

Rejimio Bonilla, productor de sandía en Calobre, señaló que “en el mercado nacional los precios han bajado debido a la situación económica; sin embargo, los costos de producción, por el contrario, han aumentado. Si no se logra vender a un precio adecuado, no se recupera el costo de producción”.

Bonilla señaló que “actualmente no existe la demanda de compra que se esperaba y algunos comerciantes venden sandía como si fuera de Calobre cuando no lo es, lo que afecta a los productores locales; por ello solicitamos un espacio en Merca Panamá para evitar esta situación”.

En tanto, el productor Jony Robles, detalló que “esta problemática responde principalmente a una distorsión de precios, ya que cada productor maneja un valor según los gastos que ha tenido; sin embargo, en ocasiones los compradores ofrecen precios por debajo de lo esperado, lo que impide obtener ganancias”.

Robles añadió que la solución que se busca es “vender la sandía de forma directa al consumidor, para reducir la intermediación y garantizar su venta, ya que la mayoría son pequeños productores que no cuentan con los medios para movilizar el producto; por ello también solicitamos apoyo con transporte para llevar la sandía a puntos donde pueda comercializarse”.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), resaltó en una reunión que sostuvo con los productores, que se trabajará para “mejorar los caminos de producción periódicamente y en tiempo de cosecha”. También se capacitará a los productores y brindarán asesoría técnicas en el cultivo del rubro”.

La entidad manifestó que “se iniciará el proceso para formalizar un comité de productores, y a través de la gobernación de la provincia, hacer el enlace con los mercados nacionales para comercializar el producto de forma directa al consumidor”.