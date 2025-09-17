Aumenta ocupación hotelera por llegada de visitantes a los Premios Juventud 2025

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria María De León, reveló que, a nueve días de realizarse los Premios Juventud 2025, hay hoteles que ya se encuentran a máxima capacidad debido a la llegada de turistas, artistas y productores que participarán del evento.

“Para estos Premios Juventud 2025 (que se realizarán el 25 de septiembre), ya tenemos cuatro hoteles a capacidad máxima, porque están recibiendo artistas, productores, turistas; sin embargo, no sabemos cómo se encuentran los demás...”, explicó De León.

La funcionaria adelantó que “estamos en espera de la llegada de más artistas a partir del día lunes, 22 de septiembre, donde vamos a tener una recepción privada con algunos cantantes posterior al día del evento, donde esperamos estar muy organizados”.

De León dijo que, “esta es una oportunidad de oro que nos ayuda a posicionarnos no solamente en el tema del espectáculo, sino también para mostrar nuestra cultura, nuestra biodiversidad y todo lo que Panamá tiene que ofrecer”.

La administradora de la ATP señaló que “el día lunes llegaron varias personalidades que están filmando en diferentes lugares de Panamá, como en el Casco Antiguo, con el objetivo de generar contenido que posteriormente será transmitido por las cadenas Televisa y Univisión”.