Aumenta el costo de salir a cenar o disfrutar de la vida nocturna

Consumidores aseguran que salir en la noche para cenar o ir de fiesta se ha encarecido. Explicaron que una salida puede representar un gasto mínimo de B/.30.00 a B/. 125 por persona o superar los B/. 150.00. Ante este malestar, empresarios del sector afirmaron que aún existen opciones accesibles, todo depende del lugar y la zona donde esté ubicado.

Pedro Acosta de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de Panamá (UNCUREPA), señaló que “después de la pandemia, la vida nocturna se ha vuelto costosa, ahora ha aumentado las fiestas en casa donde se gasta menos”.

Abdiel Celis, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (ARBYD), explicó que los costos dependen del área que la persona elija para salir, ya que existen zonas con distintos rangos de precios. Sectores como “Casco Viejo, Avenida Balboa y el Terraplén, una persona puede gastar entre B/.50.00 y B/.125.00 como máximo y hay otros sitios con bares donde el consumo puede oscilar entre B/.30.00 y B/.80.00, dependiendo del establecimiento”.

El empresario explicó que, “debido al impacto de la inflación y al incremento en los costos por parte de los proveedores como el alza en los precios del agua, sodas, cervezas y licores además del aumento en los alquileres y servicios básicos, se han visto en la necesidad de aumentar sus precios”.

Por su parte, Aramis Cornejo, vocero de ARBYD, señaló que “mucha gente compara el costo de una botella en el supermercado con el precio en un bar, pero en realidad lo que el cliente paga no es solo el licor sino también una experiencia completa; seguridad privada, Dj, sonido profesional, iluminación, aire acondicionado, personal de servicio, entre otros”.

Cornejo detalló que “en Panamá, operar un negocio nocturno es costoso. Los locales deben cubrir planillas nocturnas, seguridad permanente, seguros, permisos, tasas municipales, inspecciones sanitarias, consumo eléctrico muy alto por equipos de sonido y climatización, además de alquileres elevados en zonas céntricas o turísticas”.

Finalmente, al referirse al impacto en el turismo, el empresario concluyó que “el turismo nocturno se mueve más por la percepción de seguridad, calidad y entretenimiento que por el precio absoluto”. De hecho, afirmó que, “en comparación con ciudades como Miami, Cancún o Cartagena, Panamá continúa siendo un destino competitivo en materia de entretenimiento nocturno”.