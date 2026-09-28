Asamblea aprobó el presupuesto de la ACP por B/5,555.3 millones para el periodo 2026-2027

El pleno del Órgano Legislativo aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 701, que establece el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el año fiscal comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, por un monto total de B/5,555.3 millones. Se trata del primer presupuesto elaborado bajo la gestión de la ingeniera Ilya Espino de Marotta, y contó con la aprobación de 58 votos a favor. Del importe total, B/1,784.5 millones corresponden a gastos operativos y B/3,607.8 millones a aportes directos al Tesoro Nacional.

El instrumento financiero fue estructurado a partir de los pronósticos de tránsito, las proyecciones del comercio y la industria marítima global, las condiciones económicas de los mercados que atienden sus rutas, así como la posible eventualidad del fenómeno de El Niño y las restricciones hídricas que limitan la capacidad operativa del complejo canalero. Con estos recursos, la ACP dispondrá de la herramienta requerida para avanzar en la ejecución de su Plan Estratégico 2025-2035, el cual garantiza que la vía marítima mantenga una operación segura, continua, eficiente, rentable y neutral, según lo establecen las normas vigentes, informó en un comunicado el Órgano Legislativo.

Durante el debate, un sector de los parlamentarios centró sus intervenciones en la necesidad de sostener un diálogo abierto con los pobladores de la cuenca de Río Indio y definir las garantías para su reasentamiento con indemnizaciones justas, además de resaltar la relevancia del Canal como el activo estratégico que sustenta el Presupuesto General del Estado. Según datos brindados por la administración de la ACP, los aportes directos al fisco registrarán un incremento de $414 millones en comparación con la vigencia fiscal 2025-2026, fortaleciendo las finanzas públicas.

El documento contempla la fase de planificación y precalificación para adjudicar, durante este ciclo fiscal, las concesiones de las dos nuevas terminales portuarias situadas en Corozal e Isla Telfers, al igual que el proyecto del nuevo gasoducto interoceánico, reforzando la competitividad del principal motor económico del país. Por su parte, la estructura de peajes se mantendrá sin variaciones durante el año fiscal 2027. Las sesiones de segundo y tercer debate contaron con la presencia de la administradora Espino de Marotta y de la junta directiva encabezada por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien ponderó el respaldo del parlamento.