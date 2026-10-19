Artesanías en porcelana fría, emprendimento que resalta la cultura y tradición panameña

Norma Duarte, una profesora y artesana de 55 años, cuya pasión por el arte la motivó a crear ND Creaciones, un emprendimiento dedicado a la elaboración de muñecos de porcelana fría inspirados en la cultura y tradiciones panameñas.

Duarte indicó que “se dedica a la fabricación de estos productos desde hace 10 años. Además, explicó que “ofrece clases 100% virtuales y produce materia prima para capacitar a otras mujeres y ayudarlas a generar ingresos”.

Desde la pandemia de Covid, la artesana contó que incorporó “reciclarte”, una línea que utiliza materiales reciclados, como botellas de vidrio de vino, para dar estructura a las figuras. Iniciativa que permite economizar en materiales y contribuir al cuidado del ambiente.

La emprendedora comentó que “para elaborar los muñecos, utiliza una botella que primero limpia y luego recubre con porcelana fría, a la que le da forma y añade detalles hasta lograr el modelo y pollera deseada”.

Duarte detalló que “los cursos que ofrece tienen precios que oscilan entre B/.25 y B/.50, además de opciones gratuitas. Asimismo, que “sus muñecos se elaboran únicamente por pedido y según el diseño solicitado, por lo que no cuentan con un precio fijo. Los interesados pueden conocer sus creaciones a través de su cuenta de Instagram @ndcreaciones.