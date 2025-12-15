Aretes, collares y llaveros, emprendimiento que distingue las tradiciones panameñas

Ashely García, es una emprendedora de 29 años, cuya pasión por el arte y la falta de oportunidades laborales, la motivaron a emprender y crear su negocio llamado “Versos del Pince”, un espacio donde elabora accesorios como llaveros, aretes, collares, imanes y pines, inspirados en la gastronomía y las tradiciones panameñas.

De acuerdo con García, cada pieza está elaborada en porcelana fría y nace con un propósito, contar una historia y conectar con los recuerdos.

García indicó que, el emprendimiento inició en el 2021. “Con poca experiencia laboral y con el deseo de crecer profesionalmente, entendí que debía crear mis propias oportunidades, ya que no encontraba un trabajo estable”. Agregó que, “en ese momento se despertó en mí el deseo de transformar la gastronomía y las tradiciones panameñas en un lenguaje visual e inicié con mis primeros accesorios”.

Para la elaboración de sus productos, García utiliza materiales como porcelana fría, resina UV, pegamento blanco, pinturas acrílicas y óleos, tizas pasteles para detalles finos y barnices especiales para acabados duraderos y acero inoxidable para las bases.

Entre los diseños artesanales que más resaltan están: los llaveros de patacones, tamales, aretes de roscas de pan, ron ponche, sancocho y siu mai. El precio va desde los B/.12.00 hasta los B/.50.00, dependiendo del tipo de pieza y de los procesos que requiere. Pueden conseguirse en Manos con Arte, Casco Antiguo, Almacén Vanidades, Sabanitas, Colón y Plaza Sunset Strip, Vía Israel, local 201, piso 2.