AR Holdings trae a cuatro nuevas tiendas a Panamá

La compañía AR Holdings anunció la apertura de nuevas tiendas en Panamá, que operarán bajo las reconocidas marcas europeas Women’secret, Springfield, Cortefiel y Pedro del Hierro.Según la empresa, 'la llegada de estas marcas refuerza la posición de Panamá como un punto de conexión para las tendencias de moda, impulsado por su diversidad cultural y su ubicación estratégica en el centro del continente'.Antonio Burgos, director general de AR Holdings, dijo que 'los panameños y sus visitantes son amplios conocedores de las propuestas que brindan las marcas europeas en cuanto a estilo, sofisticación y gusto por prendas que se adapten a su personalidad y estilo de vida. Es por esto que traemos marcas que ofrecen una propuesta diferenciadora, con productos de alta calidad y diseño innovador'. En un comunicado indicaron que 'estas tiendas ofrecerán compras que van más allá de las telas y los diseños, incorporando conceptos que transmiten la personalidad y la identidad de cada marca'. Asimismo, 'su expansión representará una inversión significativa, con la apertura de múltiples tiendas y la generación de empleos'. Los nuevos puntos de venta estarán ubicados en lugares estratégicos como Multiplaza Pacific y Altaplaza Mall.