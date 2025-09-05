APPROP, impulsa el cultivo de pitahaya

La Asociación Panameña de Productores de Pitahaya (APPROP), creada en el 2022, aglutina 20 agricultores activos y cuatro (4) que se encuentran en proceso de asociarse.

La organización reúne a productores de pitahaya de todo el país, quienes trabajan de manera conjunta en proyectos de conservación de este rubro. Además, actúa como puente entre los agricultores y las instituciones gubernamentales.

Virgilio Milord, presidente de APPROP, explicó que el gremio se creó con el objetivo de “tratar de unificar criterios con relación a la parte agronómica, el manejo fitosanitario y buscar los canales que permitan que los productores sean más eficientes con el rubro y poder unificar las cosechas en el país”.

“La importancia de esta asociación, es que reúne a los productores y que, en ciertas medidas, pone las pautas en relación a cómo se debe cultivar el rubro y cuál debe ser el papel de las autoridades en el sector, de manera que el producto siga activo”, afirmó Milord.