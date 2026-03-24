APATEL advierte que cobro de impuesto a pasajeros en tránsito es nefasto para el sector turístico

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) emitió un comunicado en el que manifestó “su profunda preocupación y rechazo” por el anteproyecto que establece el pago de B/.10.00 por el uso de instalaciones aeroportuarias a pasajeros en tránsito.

El gremio de la industria del hospedaje reconoció la importancia de fortalecer el sistema de salud nacional, pero advirtió que la aprobación de esta ley “sentaría un precedente nefasto para la industria turística, al utilizar un sector estratégico y sensible como fuente de recaudación para fines ajenos a su propio desarrollo y sostenibilidad”.

Los hoteleros aseguraron que la norma pondría en riesgo la competitividad del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

“El éxito de Tocumen como centro de conexiones depende de su eficiencia y competitividad en costos. Más del 60% de sus usuarios son pasajeros en tránsito. Imponer una carga adicional de $10.00 coloca a Panamá en desventaja frente a hubs regionales como Bogotá, Lima o San Salvador, incentivando a las aerolíneas a desviar su tráfico hacia destinos con menores costos operativos”.

Explicaron en el comunicado que los pasajeros en tránsito son visitantes potenciales. “Programas estratégicos como el Stopover, diseñados para convertir una conexión en una estadía en nuestros hoteles, dependen de mantener a Panamá como una opción atractiva. Encarecer el tránsito desestimula estas visitas, afectando directamente la generación de divisas y el empleo en el sector”, expresaron.

Agregaron que “una medida de recaudación inmediata podría derivar en una pérdida neta para el Estado.

Una disminución en el volumen de pasajeros en Tocumen resultaría en menor consumo comercial, reducción de tasas aeroportuarias globales y un debilitamiento general de la cadena de valor turística”.

APATEL solicitó un análisis técnico y consciente de la propuesta. “Una medida que altera el modelo económico de conectividad del país requiere estudios de impacto profundo. Gravar el tránsito de forma inconsulta envía una señal de inestabilidad jurídica y económica a las aerolíneas e inversionistas internacionales”.

El gremio expresó que esta propuesta pone en riesgo miles de empleos que dependen directamente de nuestra conectividad aérea y exhortó a la Asamblea Nacional a “reconsiderar” el Anteproyecto de Ley No. 131 y a proteger la estabilidad de la industria turística.