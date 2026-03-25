$!Andas: tradición, fe y arte

Las andas que participan en las procesiones de Semana Santa no son de fabricación panameña, sino que son confeccionadas en España.

Según explica Lila Álvarez, secretaria de la Semana Santa Internacional de Panamá, esta tradición está ligada a la llegada del catolicismo al país durante la época colonial, lo que también influyó en la concentración de iglesias en el sector, donde se ubican siete templos.

Álvarez indicó que en la actualidad son 13 las andas que recorrerán las calles: la Burriquita (entrada de Jesús en Jerusalén), el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo Pobre, la Santa Cena, el Prendimiento de Jesús, el Nazareno, la Virgen Dolorosa, el Cristo Crucificado o Redentor, el Descendimiento, la Piedad, Jesús Yacente, el Cristo Resucitado y la Virgen de Gloria.

“Cualquier persona que tenga la disponibilidad puede cargar. No hay límite de edad. De hecho, hay jóvenes menores de edad que participan”, sostuvo Álvarez, respecto a los encargados de cargar las andas que iniciaron prácticas el 22 de marzo.

Todas las procesiones saldrán de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced.