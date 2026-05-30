Apagón afecta a 95,000 clientes en Panamá Centro, Panamá Oeste y parte de Coclé

La empresa Naturgy informó que a las 10:37 a.m., de este sábado, 30 de mayo, se registró un evento externo a su red, provocado por el disparo de una línea de transmisión y la interconexión México–Guatemala.

Según la compañía, la incidencia, ajena a su responsabilidad, afectó durante aproximadamente siete minutos el suministro eléctrico de más de 95,000 clientes en sectores de la ciudad de Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

“Esta incidencia,ajena a nuestra responsabilidad, afectó durante aproximadamente siete minutos el suministro eléctrico en los sectores de San Francisco, Obarrio, avenida Ricardo J. Alfaro, Bella Vista, avenida El Paical y Calidonia, en la ciudad de Panamá; así como en Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Guadalupe, Arraiján, Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Ciudad Futuro, Capira, Gorgona, Chame, El Higo y San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste, y Antón, en la provincia de Coclé”, detallaron en un comunicado.

Explicaron que “como lo establecido los procedimientos, se realizaron las coordinaciones correspondientes con el Centro Nacional de Despacho para la normalización del suministro eléctrico de los clientes”.