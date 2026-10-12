Economía

Andolhina Art, emprendimiento que plasma la cultura panameña en vasos de madera

La emprendedora Kayla Delgado contó que también elabora artículos personalizados como tazas, lienzos, llaveros y piezas de pintura sobre tela. Además, destacó que “cada creación se adapta a los gustos y preferencias de sus clientes”

Andolhina Art, emprendimiento que plasma la cultura panameña en vasos de madera
Cortesía | Dos vasos estilo totuma con diseño cultural.
Andolhina Art, emprendimiento que plasma la cultura panameña en vasos de madera
Cortesía | Modelos de vasos.
Andolhina Art, emprendimiento que plasma la cultura panameña en vasos de madera
Cortesía | La emprendedora Kayla Delgado junto a sus productos.
Andolhina Art, emprendimiento que plasma la cultura panameña en vasos de madera
Cortesía | Un vaso decorado.
Amalia Quintero
12 de octubre de 2026

Kayla Delgado es una emprendedora de 26 años, oriunda de Bugaba, Chiriquí, que convirtió su pasión por el arte en Andolhina Art, un negocio dedicado a la personalización de vasos de madera con diseños patrióticos pintados a mano.

La emprendedora contó que su emprendimiento nació como un pasatiempo en 2017 y se formalizó en 2018. “La idea de los vasos de madera surgió mientras pintaba una totuma, pero al ser difícil encontrar algunas con las características y formas que buscaba, decidí crear esta alternativa. Así nació una colección de más de 50 modelos diferentes, inspirados en Panamá y en elementos de su cultura, tradiciones y su fauna”.

Delgado explicó que el proceso de elaboración comienza con un boceto sobre la superficie, seguido de la aplicación de una capa base y la pintura de los diseños en la madera. Al final se agregan tres coberturas de resina especial para proteger las piezas y darles brillo.

En cuanto a los precios, Delgado señaló que van desde los $12.00, según el tamaño y el nivel de personalización. Sus creaciones se pueden adquirir a través de su cuenta en Instagram @andolhina.art.

Tags:
Arte
|
emprendimiento
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR