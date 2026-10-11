Cerca de 53 embarcaciones retoman la pesca de camarón tras finalizar período de veda

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) dio por culminado el segundo período de veda del camarón 2026 en todo el territorio nacional y autorizó la apertura de la temporada de pesca del camarón marino a partir del mediodía de este domingo 11 de octubre. El acto oficial se llevó a cabo en Puerto Vacamonte, desde donde cerca de 53 embarcaciones camaroneras tenían previsto zarpar para reanudar sus faenas. Durante los 41 días de la restricción estuvo prohibida la captura, comercialización y transporte de esta especie, con excepción de los establecimientos que contaban con el respectivo Certificado de Inspección Ocular (CIO).

Los pescadores industriales y artesanales podrán continuar con la actividad extractiva hasta el 31 de enero de 2027, fecha en que finalizará la zafra previa al próximo período de veda, programado del 1 de febrero al 11 de abril. En representación del administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, el coordinador nacional de Veda, Ezequiel Carrizo, explicó que la medida biológica busca garantizar la reproducción y sostenibilidad del recurso marino. Asimismo, destacó los operativos terrestres y marítimos desplegados para verificar el cumplimiento de la norma y resaltó el alto nivel de responsabilidad demostrado por el sector pesquero y las empresas comercializadoras.

Por su parte, el director regional de la ARAP en Panamá Oeste, Ovidio Herrera, agradeció a los marinos por respetar el periodo de prohibición y les auguró una exitosa jornada de capturas. Al evento asistieron la gobernadora de Panamá Oeste, Marylin Vallarino; la diputada Yuzaida Marín; el administrador de Puerto Vacamonte por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Juan Ortega; y el encargado del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en el área portuaria, capitán Ricardo Aguilar, junto a usuarios y empresarios del sector pesquero.