Economía

AMASEA, un nuevo gremio que impulsa la sostenibilidad alimentaria en Bocas del Toro

La Asociación aglutina a productores de la provincia de Bocas del Toro, y busca fomentar “una agricultura sostenible”

AMASEA, un nuevo gremio que impulsa la sostenibilidad alimentaria en Bocas del Toro
ML | Miembros de la junta directiva de la asociación.
Amalia Quintero
22 de agosto de 2025

La Asociación de Mujeres Organizadas Activas (AMASEA), creada en el 2021 pero legalizada con personería jurídica en diciembre del 2024, aglutina a 25 socias activas y 30 aliadas de distintos gremios de la provincia de Bocas del Toro.

La organización trabaja de manera conjunta en proyectos de conservación del ecosistema y en el impulso de la autosostenibilidad alimentaria de la provincia.

María Pimentel, presidenta de AMASEA, dijo que el gremio se creó con el objetivo de “implementar fincas liberadas con mujeres, en donde cultivamos productos alimentarios y sus derivados para apoyar a nuestras familias y generar ingresos”.

“Nos dedicamos a sembrar cultivos diversificados, a la elaboración de abonos orgánicos provenientes de la misma finca para bajar cargas químicas y así poder vender alimentos más saludables y a costo de productor a consumidor”, afirmó Pimentel.

La productora señaló que “trabajamos con todas las personas interesadas en el cuidado y la protección de los recursos naturales y la biodiversidad”.

La líder del gremio concluyó que la misión es “mantener una agricultura amigable con el ambiente, sobre todo, trabajando con lo que son los relevos generacionales y las mujeres, en donde somos muy enfáticas en promover el empoderamiento femenino”.

04
años de existencia, tiene AMASEA en la provincia de Bocas del Toro.
Tags:
Bocas del Toro
|
mujeres
|
Agricultura
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR