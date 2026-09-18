$!Alza de combustibles presiona el transporte, industria y alimentos

El aumento sostenido en el precio de los combustibles está generando una presión adicional sobre los costos de operación de distintos sectores productivos.

El transporte de carga y pasajeros, la logística, la industria, el sector agropecuario y la distribución de alimentos, enfrentan un alza en el costo de movilización de materias primas y productos terminados, impacto que termina trasladándose al consumidor final.

Desde febrero, cuando inició la guerra en Medio Oriente, a la fecha, los combustibles han aumentado en promedio un 64.2%, basados en datos oficiales.

El diésel lidera el alza con un 82.1%, seguido de la gasolina de 91 octanos con 55.4% y la de 95 con 55.1%.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que los subsidios al transporte, que incluyen Metro y transporte público, costarán más de 100 millones de dólares.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, ha señalado que “el bolsillo de los panameños está afectado, en esta coyuntura, por temas externos que están incidiendo en el costo de las cosas”.

Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), afirmó que “el aumento en los precios del combustible genera una presión adicional sobre los costos de operación de distintos sectores, y la industria no es ajena a esta realidad. Su impacto se refleja principalmente en el transporte, la logística y la movilización de materias primas y productos”.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, ha señalado que “el bolsillo de los panameños está afectado, en esta coyuntura, por temas externos que están incidiendo en el costo de las cosas”.