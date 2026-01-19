Altos ejecutivos de empresas internacionales se reúnen en Panamá

Miembros del Chief Executive Organization (CEO), un grupo de altos ejecutivos de empresas de distintos países del mundo, eligieron Panamá para su reunión anual.

Entre sus actividades, que son netamente de aprendizaje, estuvo conocer las diferentes facetas de nuestro país, entre ellas cultura, turismo, área empresarial, relaciones internacionales y cómo incide las nuevas ecuaciones geopolíticas del mundo en Panamá.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera se reunió con ellos y les explicó por qué Panamá es reconocida por su posición geográfica, por el Canal, por el Centro Financiero Internacional y por la Zona Libre de Colón, pero muy especialmente por su cultura.

“Nuestra nación es esencialmente pluricultural, con múltiples culturas coexistiendo, interactuando, respetándose y reconociendo su influencia y la riqueza cultural que las nutre mutuamente. Somos también “multiétnicos”, donde seres humanos con diferentes orígenes e historias conviven pacíficamente”, les dijo la ministra Herrera.

La ministra les habló sobre como el istmo ha sido siempre un punto de encuentro donde convergen las herencias indígena, africana, europea y asiática; una mezcla demográfica que ha dado forma al ADN del panameño y que se expresa en el lenguaje, la música y la gastronomía.

Durante el encuentro, los visitantes conocieron la pollera y sus manifestaciones, experiencias empresariales como las de COPA y el Canal de Panamá. Como parte de su gira, visitarán el Biomuseo y las ruinas de la vieja ciudad, donde conocerán de nuestra historia.