Acodeco: incumplen con el descuento a jubilados

En Panamá, algunos establecimientos continúan incumpliendo la Ley 6 de 1987, normativa que establece los descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, aseguró la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).Según la entidad, 'algunos agentes económicos, definitivamente, se resisten a otorgar el descuento que por ley se les concede a los jubilados. Por ello, ACODECO reitera a los consumidores que ante cualquier tipo de anomalía realicen la respectiva denuncia por los diversos canales'.La institución detalló que los descuentos fijados por la ley oscilan entre el 15% y el 25% en el consumo individual de alimentos en restaurantes y establecimientos de comida rápida, sean franquicias nacionales o internacionales.Hasta la fecha, la ACODECO ha recibido 359 denuncias por faltas a la Ley 6, de las cuales 255 corresponden a irregularidades en la aplicación de descuentos en restaurantes y 37 en comercios de comida rápida.En este sentido, Pedro Acosta de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), dijo que 'son muy pocas las personas que se quejan. En restaurantes de clase media y alta se observa que siempre brindan descuentos. Sin embargo, donde se podrían dar estos malentendidos es en donde se vende comida rápida y franquicias'.Acosta añadió que, 'cuando hay ofertas en comidas y hay un precio especial, no funciona el descuento de jubilado, y allí es donde se dan las confusiones'.Por su parte, el economista Patricio Mosquera, señaló que, 'en general, la Ley de Descuento a Jubilados se conoce y se aplica en buena parte del comercio, pero las 359 denuncias registradas por ACODECO muestran que aún hay brechas por cerrar'. Mosquera agregó que 'esto suele deberse a desconocimiento o mala interpretación de la norma y, en ocasiones, también hay confusión sobre qué servicios o productos están cubiertos y bajo qué condiciones'. Finalmente, Mosquera subrayó que 'para mejorar esta situación, es clave reforzar la información y la capacitación tanto a los comercios como a los jubilados, además de aclarar de forma sencilla el alcance de la ley'.