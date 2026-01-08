Tecnología que da vida al juego físico

La iniciativa Smart Play de LEGO demuestra que el juego físico todavía tiene su poder frente a la saturación digital.

Que las piezas reaccionen al movimiento y generen sonidos integrados sin depender de pantallas hace que la experiencia sea inmediata y envolvente.

La línea de Star Wars, con naves y minifiguras que activan efectos según la interacción del usuario, muestra cómo la creatividad y la tecnología pueden combinarse de manera autónoma.

Es un recordatorio de que tocar, construir y experimentar sigue siendo emocionante y único.