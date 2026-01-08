Desde la web

Tecnología que da vida al juego físico

Evelyn González
08 de enero de 2026

La iniciativa Smart Play de LEGO demuestra que el juego físico todavía tiene su poder frente a la saturación digital.

Que las piezas reaccionen al movimiento y generen sonidos integrados sin depender de pantallas hace que la experiencia sea inmediata y envolvente.

La línea de Star Wars, con naves y minifiguras que activan efectos según la interacción del usuario, muestra cómo la creatividad y la tecnología pueden combinarse de manera autónoma.

Es un recordatorio de que tocar, construir y experimentar sigue siendo emocionante y único.

