Tecnología acelera recuperación ósea

Hace poco leí sobre una tecnología que parece invento del futuro: una pistola médica diseñada en Corea del Sur para regenerar huesos rotos. Funciona aplicando un material que se ajusta con precisión a la fractura, incluso en casos complejos, y además puede incluir antibióticos que previenen infecciones tras la cirugía.

En pruebas con conejos, consiguió resultados más rápidos y seguros que los métodos tradicionales. Se trata de una innovación sorprendente que abre nuevas posibilidades para transformar los tratamientos ortopédicos.