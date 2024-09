Simulan ser conductores de apps

Se debe tener mucho cuidado al tomar un transporte selectivo, en especial cuando se solicita a través de las diferentes aplicaciones.

Hay gente que se está haciendo pasar por conductores de estas apps. En sus carros colocan calcomanías o letreros luminosos con los nombres de las más famosas y cuando ven que alguien está esperando, le piden que se suba, con mucha insistencia.

Las plataformas tienen controles, como códigos, número de placa, nombre del chófer y hasta la fotografía, si estos datos no coinciden con la información de su viaje, lo mejor es no subirse, ya que no sabe cuáles son las intenciones de esa persona.