Ransomware: secuestro digital

El ransomware en teléfonos inteligentes es un malware que bloquea el dispositivo o cifra archivos personales y en todos los casos exige un pago para recuperarlos. Suele entrar mediante apps falsas, enlaces sospechosos, archivos adjuntos o sistemas desactualizados.

Su peligrosidad está en que compromete tus datos privados y que pagar no garantiza la recuperación. Puedes prevenirlo descargando tus apps solo en tiendas oficiales, actualizando el sistema, evitando enlaces desconocidos, usando bloqueo seguro y realizado copias de seguridad periódicamente.