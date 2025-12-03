Potencia tu PC de la casa: Tarjeta de video

Una tarjeta de video (GPU) dedicada potencia de forma notable una PC casera al mejorar el rendimiento en juegos, edición de video, diseño 3D y tareas pesadas.

Para instalarla, primero debes verificar compatibilidad: que la fuente de poder ofrezca suficiente energía y conectores y que el gabinete tenga suficiente espacio y ventilación.

Insertar la GPU en la ranura en la placa madre, conectarla a la fuente y luego instalar los drivers oficiales.

Para aprovecharla al máximo debes mantener los controladores actualizados, ajustar la energía a alto rendimiento y evitar cuellos de botella entre procesador y tarjeta.