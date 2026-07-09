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Modernizar la salud va más allá de una inauguración

Modernizar la salud va más allá de una inauguración
Evelyn González
09 de julio de 2026

La incorporación de un equipo de rayos X panorámico digital en el Policentro de Chepo demuestra cómo la tecnología puede reducir brechas en el acceso a la salud especializada. Sin embargo, el verdadero desafío no termina con la inauguración.

La inversión solo será efectiva si se garantiza mantenimiento, personal capacitado y continuidad del servicio.

Modernizar hospitales requiere más que adquirir equipos de última generación; exige planificación, presupuesto sostenible y una estrategia que asegure beneficios permanentes para toda la población.

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Panamá
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