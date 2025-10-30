Los motores híbridos llegan a panamá

Un motor híbrido combina la combustión interna con uno o más motores eléctricos para mejorar la eficiencia, reducir emisiones y optimizar el consumo de combustible, alternando su propulsión entre energía eléctrica y gasolina según las condiciones de manejo.

En Panamá, los vehículos híbridos ganan popularidad por el bajo consumo de gasolina y beneficios fiscales, además de adaptarse bien al tráfico urbano. Aunque la infraestructura de carga aún está en desarrollo, representa una transición ideal hacia la movilidad eléctrica.