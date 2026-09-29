Carreras al ritmo tecnológico

Estudiar una carrera durante cinco años y descubrir al graduarse que parte de lo aprendido ya quedó atrás es una señal de que algo está cambiando.

La tecnología avanza a una velocidad que las universidades no siempre logran seguir, mientras muchos planes de estudio continúan siendo rígidos y poco conectados con las necesidades actuales.

El reto no es dejar de lado la universidad, sino lograr que sus carreras, profesores e infraestructura puedan adaptarse al ritmo de un mundo laboral que cambia constantemente.