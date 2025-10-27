Aplicaciones para cuidar a nuestras mascotas

Las apps de monitoreo para mascotas en Android permiten vigilar la seguridad y bienestar de nuestros amigos. ‘Tractive GPS’ es ideal para perros y gatos que salen solos, ofreciendo rastreo en tiempo real y zonas seguras, aunque requiere collar y suscripción.

‘Furbo’ destaca para el monitoreo en casa, con cámara HD, visión nocturna y lanzador de golosinas, facilitando la interacción a distancia. ‘Alfred Camera’ convierte un teléfono en cámara gratuita. Estas tres alternativas cubren distintas necesidades: localización, interacción y vigilancia doméstica.