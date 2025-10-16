Desde la web

Aplicación gratuita para hallar tu teléfono

José Miguel Andrade
16 de octubre de 2025

Find My Device de Google es una app gratuita que te permite localizar, bloquear, hacer sonar o borrar remotamente un dispositivo Android perdido o robado.

Está integrada con la cuenta de Google y ofrece una interfaz sencilla y eficaz. Utiliza GPS, Wi-Fi y redes móviles para ubicar el dispositivo en tiempo real.

Además, permite mostrar un mensaje en pantalla o hacer sonar el teléfono incluso en modo silencioso.

Es muy confiable, pero depende de que el dispositivo esté encendido, conectado a Internet y con la ubicación activada para funcionar correctamente.

Panamá
