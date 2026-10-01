Zverev regresa al circuito con una victoria en el debut en China

El número dos del mundo, el alemán Alexander Zverev, derrotó al británico Cameron Norrie por 7-6 (7/1) y 6-4 y se clasificó para la segunda ronda del ATP 500 de Pekín, el primer torneo que disputa tras el título en el US Open a finales de agosto.

Desde que conquistara su segundo Grand Slam (en junio ganó el primero, Roland Garros), Zverev sólo había disputado la eliminatoria de la Copa Davis para guiar a Alemania a las Finales de este torneo (en noviembre en Bolonia) y el fin de semana pasado la Laver Cup, contribuyendo al triunfo de Europa sobre el equipo Resto del Mundo en este torneo de exhibición.

Este jueves, en la capital china, el alemán de 29 años tuvo momentos de dificultad ante el N.40 del circuito, que movió al germano por toda la pista, incomodándolo mucho en su juego.

El británico estuvo incluso a un punto de llevarse el primer parcial, pero desperdició una bola de set y Zverev no perdonó: conservó su juego y llevó el desenlace al "tie-break" donde se impuso fácilmente.

En el segundo set, ambos tenistas mantuvieron su eficacia con sus respectivos servicios hasta que en el décimo juego, Zverev aprovechó su segunda bola de quiebre en todo el partido para cerrar la victoria.

Zverev es el gran favorito a la victoria en este torneo preparatorio para el ATP 1000 de Shanghái en ausencia del vigente campeón y N.1 mundial, el italiano Jannik Sinner, que sigue lesionado en una rodilla.

También avanzó a segunda ronda el argentino Francisco Cerúndolo, mientras que quedaron eliminados sus compatriotas Sebastián Báez y Mariano Navone, además del peruano Ignacio Buse.