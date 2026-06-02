Zverev baja a la tierra a Jódar, Kostyuk cerca de tocar el cielo en París

Alexander Zverev bajó a la tierra al joven español Rafael Jódar al vencerle sin miramientos este martes para meterse en semifinales de Roland Garros, ronda que también jugará, por primera vez, la ucraniana Marta Kostyuk, quien se impuso en emotivo duelo a su compatriota Elina Svitolina.

El germano, que a sus 29 años está ante la gran ocasión de ganar al fin un Grand Slam, acabó con uno de los jóvenes que han revolucionado esta edición del torneo parisino, un Jódar superado por Zverev y que acabó perdiendo por un claro 7-6 (7/3), 6-1 y 6-3 en dos horas y media de partido.

Zverev se medirá por un boleto en la final ante otro tenista emergente: el checo Jakub Mensik (20 años y N.27) o el brasileño Joao Fonseca (19 y N.30), quienes se enfrentarán en la sesión nocturna programada este martes (18H15 GMT).

- Lección bajo techo -

El alemán, que ha perdido las tres finales de Grand Slam que ha disputado, incluida la de Roland Garros hace dos años ante el español Carlos Alcaraz (ausente en esta edición por lesión), sabe que tras las eliminaciones de Jannik Sinner o Novak Djokovic, todos los focos le apuntan y esto le da una carga de responsabilidad suplementaria.

"Mi objetivo es únicamente ganar los partidos que tengo por delante, es mi propósito", declaró el nativo de Hamburgo al ser preguntado por su favoritismo.

"Solo quiero seguir así y ya veremos", añadió.

Pese a pisar por primera vez unos cuartos de final de Grand Slam (en su segunda participación en un grande), el español de 19 años comenzó bien el partido y llegó a colocarse 5-2 arriba en el primer set, pero ahí se le encogió el brazo y permitió a Zverev igualar la manga primero y apuntársela luego en el tie break.

En unas condiciones que a priori favorecían más al alemán, con el techo de la Philippe Chatrier cerrado por los chaparrones que caían en París tras unos días de calor abrasador, Zverev fue de menos a más, con un juego muy sólido y sin apenas errores, impidiendo a Jódar encontrar por dónde atacarle.

El germano de 29 años, que está ante una gran ocasión de conquistar su primer Grand Slam, cerró con solvencia el segundo set por un claro 6-1 en apenas 37 minutos, la mitad de lo que había durado la primera manga y arrancó el tercero con otro quiebre, que le dio la ventaja definitiva para acabar sellando el triunfo.

- Las dos tenistas más en forma -

En categoría femenina ya se conocen las dos primeras semifinalistas. En un duelo fraternal, la joven Kostuyk (23 años y N.15 de la WTA) acabó con el sueño de la veterana Elina Svitolina (31 años y N.7) de jugar por primera vez las semifinales en París, ciudad a la que está sentimentalmente unida al estar casada con el tenista francés Gaël Monfils, quien este martes siguió el partido desde las gradas de la Philippe Chatrier.

Luego de repartirse los dos primeros sets, muy igualados, ambas tenistas comenzaron la tercera manga muy imprecisas, sin lograr ninguna de las dos conservar su servicio en los primeros juegos.

En el sexto lo consiguió Kostyuk, además en blanco, volvió a quebrar en el siguiente a su compatriota y metió la directa a semifinales, donde se medirá con la rusa Mirra Andreeva (19 años y N.8), que en el primer turno en la Philippe Chatrier derrotó a la veterana rumana Sorana Cirstea por 6-0 y 6-3.

Nada más acabar el partido, en la entrevista a pie de pista, Kostuyk, muy sensibilizada con la situación de su país, rompió a llorar: "Ha vuelto a ser una noche muy difícil en Ucrania por los ataques" rusos.

"Quiero dedicar esta victoria a los ucranianos por su resiliencia" tras cuatro años de guerra contra Rusia.

A sus 23 años, será la primera presencia en la penúltima ronda de un Grand Slam para Kostyuk, menos de un mes después de haber ganado su primer WTA 1000 (los segundos torneos en importancia) en Madrid.

Para Andreeva, en cambio, será la segunda vez que juegue unas semifinales en París, dos años después de la primera, pese a ser aún más joven que la ucraniana.

Se trata de un duelo entre dos de las tenistas más en forma: Andreeva ha ganado 34 partidos en 2026, 20 de ellos en la gira de tierra, más que ninguna otra jugadora, mientras que Kostyuk es la única que cuenta este año con dos títulos en polvo de ladrillo, ya que además de Madrid se impuso en el WTA 250 de Rouen (Francia).