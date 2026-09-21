Yu Zidi, de 13 años, logra la segunda mejor marca de la historia en los 200 m estilos

El prodigio de la natación china Yu Zidi, de sólo 13 años, logró este lunes la segunda mejor marca de la historia en los 200 m estilos, un crono que le permitió ganar su segunda medalla de oro en los Juegos Asiáticos que se disputan en Japón.

La joven nadadora, que el domingo ya se colgó su primer oro tras ganar la final de los 200 m mariposa, firmó un crono de 2:06.10, apenas cuatro décimas más lento que el récord del mundo establecido el año pasado por la canadiense Summer McIntosh (2:05.70).

"Estoy aún más feliz de haber ganado esta segunda medalla de oro que la primera", declaró Yu, que aventajó ampliamente a su compatriota Yu Yiting (2:07.99) y a la japonesa Narita Mio (2:10.40) en la final de los 200 m estilos.

Yu Zidi aspirará a una tercera medalla en estos Juegos Asiáticos que se celebran en Japón, ya que está inscrita en los 400 m estilos.

El año pasado, con sólo 12 años, se convirtió en la medallista más joven en unos Campeonatos del Mundo, cuando se colgó el bronce en el relevo 4x200 m libre en Singapur.