World Rugby prohíbe dos técnicas de tackle "peligrosas"

La federación internacional de rugby (World Rugby) anunció este miércoles la prohibición de dos técnicas de tackle "poco frecuentes pero peligrosas", según un comunicado de la entidad.

La medida tiene como objetivo preservar aún más la salud de los jugadores en jugadas que pueden "provocar lesiones graves en las piernas", precisó la instancia.

Se trata de lo que se conoce en rugby como "hip drop" (o tackle con bajada de cadera) y "knee drop" (o tackle con rodilla al suelo).

En la primera acción, "el tackleador utiliza el peso de su cuerpo para derribar al jugador y cae desde atrás sobre las piernas del portador del balón" y será sancionada desde ya mismo, precisó World Rugby.

En cuanto a la segunda, la instancia recuerda que "la normativa vigente ya prohíbe realizar un tackle no estando de pie", por lo que se "introducirá una directriz de la regla para reforzar el cumplimiento" y comenzará a aplicarse a partir del 1 de noviembre.

"El bienestar de los jugadores es el eje central de todo lo que hacemos en World Rugby y, tras revisar los análisis, hemos actuado con rapidez para garantizar que los tackles peligrosos de esta naturaleza se eliminen del juego, empezando este mismo fin de semana", justificó la máxima instancia de este deporte.