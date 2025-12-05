World Athletics abandona su controvertida reforma del salto de longitud

World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) decidió abandonar su controvertido proyecto de reforma del salto de longitud, que preveía la eliminación de la tabla de batida para limitar los intentos nulos, ante la oposición masiva de los atletas.

"World Athletics ha escuchado a sus atletas y ha decidido suspender indefinidamente las pruebas de una nueva zona de batida propuesta para los saltos horizontales", indicó a la AFP un portavoz de la federación el jueves por la noche, confirmando una información del diario británico The Guardian.

"Los atletas no quieren (esta reforma)", admitió en una entrevista con el diario el director general de World Athletics, Jon Ridgeon. "No queremos entrar en guerra con quienes más nos importan".

La Federación Internacional había provocado la ira de los saltadores de longitud en febrero de 2024 al anunciar que estaba considerando eliminar la tabla de batida para reemplazarla con una "zona de batida" más larga, con cada intento medido desde el pie de impulso del saltador.

La idea era entonces eliminar los tiempos muertos relacionados con los intentos nulos, con el objetivo de hacer más dinámicas sus competiciones, cuyas audiencias, especialmente en los concursos, están perdiendo interés.

Una zona de batida de 40 centímetros de ancho, que reemplazaría la tradicional tabla de 20 centímetros, fue probada por primera vez en una competición internacional de atletismo en Düsseldorf (Alemania) en febrero de 2025.

Pero el proyecto, que debía ser validado en 2026, nunca contó con el apoyo de los atletas, muy apegados a la precisión técnica de su disciplina, que desde los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896 consiste en tomar impulso para saltar lo más lejos posible en un cajón de arena sin pisar la tabla de batida desde donde se miden los intentos.

"Es una tontería. Si se aplican estas reglas, dejaré el salto de longitud", había declarado el doble campeón olímpico griego Miltiadis Tentoglu, mientras que Carl Lewis, nueve veces campeón olímpico, cuatro de ellas consecutivas en salto de longitud, calificó el proyecto como una "una broma".

"El formato (con una zona de batida) fue bien recibido por los aficionados, pero apenas suscitó la adhesión de los atletas", reconoce World Athletics.

"Las zonas de batida podrían considerarse en el futuro para tipos de eventos completamente nuevos, pero por el momento no hay nada oficialmente previsto".