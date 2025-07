Wimbledon señala un "error humano" en el fallo del arbitraje automático

Un "error humano" llevó al sistema de arbitraje automático a estar "desactivado" el domingo durante un partido de tenis en Wimbledon, detalló el lunes la directora general del torneo Sally Bolton, "profundamente decepcionada" tras este incidente aislado pero polémico.

El incidente en cuestión se produjo durante el partido que enfrentaba a la británica Sonay Kartal y a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova en plena pista central.

Con 4-4 en el primer set, Kartal envió una pelota detrás de la línea de fondo, lo que habría permitido a la rusa hacerse con el juego y adelantarse 5-4. Sin embargo, el sistema electrónico no funcionó y el juez de silla prefirió repetir el punto, en lugar de dárselo a la rusa.

"Me robaron ese juego, me lo han robado", cargó Pavlyuchenkova desde la pista. Finalmente la rusa acabó ganando ese set y después el partido.

El sistema electrónico, desactivado entre cada partido, lo estuvo también "accidentalmente" en pleno partido, explicó Bolton, sin ofrecer más detalles. "No sé por qué, fue un error".

"El problema que hemos encontrado es debido a un error humano: el sistema de seguimiento fue desactivado accidentalmente y el juez de silla no fue informado", explicó ante varios medios, entre ellos la AFP.

La directora del All England Club, sede de Wimbledon, respondió indirectamente a Pavlyuchenkova quien pidió que se estableciera "un plan claro" en caso de fallo informático, ya que los jueces de silla "están un poco perdidos y no saben qué hacer" según la tenista rusa.

Según el protocolo, el árbitro debe tomar una decisión si el sistema electrónico no funciona, "pero él o ella debe haber visto claramente" si la pelota sale o no, lo que seguramente no fue el caso el domingo, sugirió Bolton.

"Estamos profundamente decepcionados de que haya ocurrido durante Wimbledon", pero el sistema de arbitraje automático, puesto en marcha por primera vez este año "funciona de manera óptima y eficaz", insistió.

Este sistema funciona con cámaras y detecta en tiempo real si la pelota ha entrado o es falta, "no es inteligencia artificial, hay humanos implicados y en este caso, se trata de un error humano", concluyó.