Wemby se dice "muy triste" por ver a jugadores promocionando apuestas deportivas

Victor Wembanyama, el astro francés de los Spurs de San Antonio, dijo este jueves que no se sumará a la lista de superestrellas de la NBA que promocionan empresas de apuestas deportivas, y manifestó que es "muy triste ver a algunos jugadores promocionarlas".

Las declaraciones de Wemby se producen una semana después de que LeBron James firmara un acuerdo con la plataforma de mercados de predicción Polymarket.

James, cuatro veces campeón de la liga de baloncesto estadounidense, ya había sido promotor de la empresa de apuestas deportivas digitales DraftKings.

"Absolutamente no (...) Nunca haré eso", respondió Wembanyama a la pregunta de si firmaría un acuerdo para entrar en el lucrativo negocio de las apuestas deportivas.

"Sinceramente, me parece muy triste ver a algunos jugadores promocionarlas. Cada uno hace lo que quiere, pero conmigo no cuenten", añadió.

Otras estrellas de la NBA no piensan igual. Kevin Durant es embajador de marca de FanDuel, y Giannis Antetokounmpo es accionista y promotor de la plataforma de mercados de predicción Kalshi.

El reglamento de la NBA permite este tipo de asociaciones con operadores de apuestas y mercados de predicción, aunque prohíbe a los jugadores promocionar apuestas relacionadas con la propia NBA.

El francés Wembanyama llevó a los Spurs a las Finales de la NBA en apenas su tercera temporada en la liga, un rendimiento que en paralelo ha disparado sus oportunidades financieras.

El jugador, de 22 años, firmó una extensión de su contrato de novato por el máximo permitido (cinco años y 252 millones de dólares) con los Spurs, y se conoció que también extendió su acuerdo con Nike, que incluirá su propia línea de zapatillas.

Wemby es embajador de la marca de lujo Louis Vuitton y, al parecer, también tiene un acuerdo de patrocinio con Fanatics para la comercialización de coleccionables.

El pívot afirmó que, más allá del peso económico, ahora elige sus colaboraciones con marcas con el objetivo de "inspirar" a los demás.

"Obviamente ganamos millones y millones. Ese no es nuestro mayor activo. Nuestra mayor fortaleza es inspirar. Quiero inspirar de manera positiva", concluyó.