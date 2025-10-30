Wemby no afloja, Giannis se ausenta y los Thunder firman un récord en la NBA

Giannis Antetokounmpo se ausentó este jueves por primera vez en la actual temporada de la NBA, aunque sus Milwaukee Bucks vencieron a Golden State Warriors en una jornada marcada por una nueva exhibición de la estrella francesa Victor Wembanyama con los San Antonio Spurs.

A continuación, las tres escenas de la jornada del jueves de la fase regular de la liga de baloncesto de Norteamérica:

- Giannis fuera por lesión -

Horas antes del inicio del duelo entre Bucks y Warriors, el cuerpo médico del equipo de Milwaukee confirmó la ausencia del estelar Giannis Antetokounmpo por un malestar en la rodilla izquierda.

La baja no impidió que el griego, de 30 años, fuera noticia al llegar al Fiserv Forum, la casa de los Bucks, disfrazado como Minion con motivo de la celebración de Halloween.

Las festividades continuaron en la pista, donde Milwaukee se impuso 120-110 y compitió de principio a fin con unos Warriors que contaron con sus principales figuras en Stephen Curry y Jimmy Butler.

Curry anotó cuatro de sus diez intentos desde la línea de tres, para firmar 27 puntos, mientras que Butler completó un doble-doble de 23 enteros y 11 rebotes.

Ocho jugadores marcaron por lo menos diez unidades en el duelo, aunque Ryan Rollins, de los locales, fue el máximo anotador del partido con 32 puntos, la mejor marca de su carrera.

"Me siento increíble, jugué de forma agresiva y ganamos", dijo Rollins, quien se mantiene como titular ante la ausencia del armador Kevin Porter Jr. "Todos fuimos agresivos, el equipo tuvo una buena mentalidad defensiva para sacar la victoria".

- Thunder y su mejor arranque -

Oklahoma City Thunder logró su sexta victoria consecutiva en el inicio de la campaña al imponerse 127-108 en su hogar, el Paycom Center, sobre los Washington Wizards.

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, Jugador Más Valioso (MVP) del curso anterior, lideró el camino de los Thunder con 31 puntos.

Sin embargo, fueron los aportes de Ajay Mitchell (20) e Isaiah Joe (20) los que marcaron la diferencia al combinar 40 unidades desde la banca.

"Debo darle todo el crédito a mis compañeros", dijo Joe. "Me encontraron en los espacios correctos, la pelota trae energía y nos hemos concentrado en ser fieles a nuestro estilo".

Oklahoma City sumó su séptimo triunfo consecutivo frente a unos Wizards que no conocen la victoria ante sus rivales desde enero de 2022.

- Wemby sigue imparable -

Los San Antonio Spurs, por su parte, derrotaron 107-101 a Miami Heat con otra gran actuación de Victor Wembanyama, que firmó 26 puntos, 18 rebotes, seis asistencias y cinco bloqueos.

La estrella francesa de 21 años, ganador del premio al Novato del Año en 2024, lleva cinco partidos consecutivos marcando por lo menos 20 puntos.

Además del show de su gran figura, la noche fue histórica para la franquicia de Texas, que por primera vez comienza la campaña con un récord de cinco triunfos y cero derrotas.

"Es increíble, son muchos años de trabajo y se siente bien", dijo Wemby, imparable tras su renovación física para este curso.

Los Spurs alcanzaron a liderar hasta por 15 puntos y se impusieron en la batalla por los rebotes, 60-49.

El centro Bam Adebayo fue la principal figura de Miami con 31 puntos y 10 rebotes, mientras que el mexicano Jaime Jáquez Jr. no pasó de las seis unidades en una noche de pobre efectividad (2/8).